Son dakika! Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu (1)

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Ashietey-Odunton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi ve heyeti, daha sonra Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı