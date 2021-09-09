Son dakika! Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu (1)
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Son dakika! Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu (1)

Son dakika! Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Ashietey-Odunton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi ve heyeti, daha sonra Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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