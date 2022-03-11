Son dakika! Büyükelçi Cırcıroğlu, Malavi Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu - Haberler

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Son dakika! Büyükelçi Cırcıroğlu, Malavi Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Son dakika! Büyükelçi Cırcıroğlu, Malavi Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu

Son dakika haber: Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Mccarthy Chakwera'ya güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Mccarthy Chakwera'ya güven mektubunu sundu.

Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera, başkent Lilongve'deki Başkanlık Sarayı'nda Büyükelçi, Cırcıroğlu'nun güven mektubu kabul etti.

Chackwera, Büyükelçiyi kabul etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ilişkilerin her alanda geliştirilmesini arzu ettiğini söyledi.

Cırcıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malavi ziyareti sırasında dışişleri, ticaret ve eğitim bakanlarıyla bir araya gelerek görüşmeler yaptığını belirtti.

İki ülke arasındaki siyasi ilişkileri daha fazla temas ve ziyaretlerle pekiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Cırcıroğlu, "Ticaretimiz 26 milyon dolar seviyesinde. Bunu artırmak için tarım ve diğer sektörlerde çalışmalar yapıyoruz. Eğitim, burslar ve teknik iş birliği de önemli iş birliği alanlarımız arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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