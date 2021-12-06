Son dakika... Büyükçekmece'deki ölümün ardından paramotor tartışması

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Branş Başkanı İlhan Çakmak "Bunu kullanmak için bir kere eğitim almanız lazım. Önce yamaç paraşütü eğitimi, ondan sonra paramotor eğitimi alabilirsiniz, önce bisiklet sonra motosiklet gibi düşünün. Bu aletlerin yetkili bir satıcısı yok ama yurt dışından ithal edip satan arkadaşlarımız var. Getirip kendi kullananlar var. Çok zor erişilen bir şey değil. Uluslararası havacılık kanunlarına göre şehir üzerinden bununla uçmak yasak, askeri bölgeler üzerinde yasak, her türlü hava sahasına kapalı yerlerde yasak, havaalanı yakınları gibi bölgelerde uçmak yasak" dedi.

Büyükçekmece Sahili'nde dün saat 17.00 sıralarında paramotor ile uçuş yapan Mutlu Kazım Özaslan kıyıdaki teknelerin üzerine düşerek hayatını kaybetmişti. Özaslan'ın hayatını kaybetmesi akıllara; Paramotor nedir? Herkes kullanabilir mi gibi soruları getirdi. Paraşüt, motor, uçuş koltuğu, yedek paraşütten oluşan bir hava aracı olan paramotor, Türkiye Hava Sporları Federasyonu'na göre bir hava sporu branşı olarak sayılıyor. Paramotorların üreticilerinin herhangi bir satış ofisi veya bayisi Türkiye'de bulunmuyor. Paramotor satın almak isteyen kişiler 'spor malzemesi' olarak sipariş ile yurtdışından getirtiyor. Saatte 25 ile 70 kilometre hız yapabilen paramotorların çift kişilik olanları da bulunuyor. Herhangi bir belge veya ehliyet zorunluluğu olmayan paramotorların internet üzerinden 2'inci el satışları da bulunuyor. Tüm ekipmanlar ve eğitimle birlikte paramotor fiyatları 8 ile 10 bin Euro arasında değişiyor. Sadece paramotor almak içinse en az 5 bin Euro gerekiyor. 2'inci el olarak ise, kondisyonu ve yılına göre paramotorlar 35 bin liradan başlayan fiyatlar ile alıcı bulabiliyor.

"ÖNCE YAMAÇ PARAŞÜTÜ EĞİTİMİ SONRA PARAMOTOR EĞİTİMİ ALMAK GEREKİYOR"

"PARAMOTOR PİLOTLUĞUNUN BELGESİ VAR AMA ZORUNLULUĞU YOK"

"PARAMOTORCULARIN EHLİYETLENDİRİLMESİ LAZIM"

MUTLU KAZIM ÖZASLAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dün hayatını kaybeden paramotor pilotu Mutlu Kazım Özaslan bugün Alibeyköy Yeşilpınar Süleyman Çelebi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Hasdal Arıcılar Mezarlığı'na defnedildi.