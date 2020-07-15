Son Dakika | Büyükçekmece'de yol kenarında bulunan erkek cesedi Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de, TEM Otoyolu kenarında bulunan cesedin, 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu belirlendi.

Büyükçekmece'de, TEM Otoyolu kenarında bulunan cesedin, 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün Büyükçekmece Kuzey Yol Beylik Çayırı Viyadüğü civarındaki çamlık alanda, 8 ayrı naylon poşet içerisinde parçalanmış halde bulunan cesede ilişkin çalışma başlattı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğu tespit edildi. Cenaze, aile tarafından da teşhis edildi.

Ayrıca ailesinin, Süleyman Akbaba hakkında 5 gün önce Esenyurt'ta kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin dün yapılan açıklamada, olaya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA