Son Dakika | Büyükçekmece'de trafik kazası: 6 yaralı
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Son Dakika | Büyükçekmece'de trafik kazası: 6 yaralı

Son Dakika | Büyükçekmece'de trafik kazası: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Büyükçekmece'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Büyükçekmece mevkii Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 EAB 292 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 34 KV 4259 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 34 KV 4259 plakalı otomobil takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Son Dakika | Büyükçekmece'de trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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