Son dakika... Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika... Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Büyükçekmece'de silahlı iki grup arasında çıkan kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını yitirdi.

20.08.2020 02:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 02:11

Büyükçekmece'de silahlı iki grup arasında çıkan kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mimaroba Mahallesi Ülker Sokak'ta, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı.

Kavgada iki taraf birbirine silahla ateş etmeye başladı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada Sadık S. (39), Serdar S. (38) ve Münevver K. (56) yaralandı, Sıddık Ölçü (20) hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinde 2 silah ve 1 bıçak ele geçirildi.

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Son dakika... Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: AA

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