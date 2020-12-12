Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı
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Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı

12.12.2020 07:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 07:39
Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekiplerinden kaçan, içinde 3 kişinin bulunduğu taksi, polisin takibi ve yaşanan kovalamaca sonucu Esenyurt'ta yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekiplerinden kaçan, içinde 3 kişinin bulunduğu taksi, polisin takibi ve yaşanan kovalamaca sonucu Esenyurt'ta yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması üzerine polis, İstanbul'da denetimlerini sürdürdü. Büyükçekmece'de devriye gezen polis ekipleri içinde 3 kişinin bulunduğu 34 TED 87 plakalı taksiden şüphelendi. Polis ekipleri, taksiye durması yönünde uyarıda bulundu. Taksi sürücüsü ise uyarıyı dikkate almadan polisten kaçtı. Ekiplerin, taksinin gittiği güzergahı telsizle anons etmesi üzerine çok sayıda polis ekibi taksinin gidebileceği güzergahlarda önlem aldı. Polisten bir süre kaçan taksi, bir süre devam eden kovalamaca sonucu Esenyurt'ta bir sokak arasında durdu. Polis, taksiden inerek yaya olarak kaçmak isteyen kişileri yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ayrıca, polis ekipleri, durdurulan takside inceleme yaparken, araçtaki içki şişeleri dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul
Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı
Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı
Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı
Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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