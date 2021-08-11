Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, iki gün önce Sinanoba Mahallesi'nde D.B.Y. idaresindeki araç, R.H'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan yabancı uyruklu R.H. ile yanındaki İ.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı