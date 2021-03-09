Son dakika! Büyükçekmece'de lise öğrencisi yatağında ölü bulundu
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Son dakika! Büyükçekmece'de lise öğrencisi yatağında ölü bulundu

09.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:07

Son dakika gündem haberine göre Büyükçekmece'de lise öğrencisi, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.

Büyükçekmece'de lise öğrencisi, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kamiloba Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşayan ve 15 yaşında olduğu belirtilen T.A.'yı uyandırmak üzere odasına girdi. T.A.'nın yatağında hareketsiz yattığını gören aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, T.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

T.A.'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Son dakika! Büyükçekmece'de lise öğrencisi yatağında ölü bulundu
Son dakika! Büyükçekmece'de lise öğrencisi yatağında ölü bulundu
Son dakika! Büyükçekmece'de lise öğrencisi yatağında ölü bulundu
Son dakika! Büyükçekmece'de lise öğrencisi yatağında ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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