Son dakika! Büyükçekmece'de kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika! Büyükçekmece'de kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika! Büyükçekmece'de kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Büyükçekmece'de su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dizdariye Mahallesi'nde evinin yakınlarındaki su kuyusunun üzerine çıkarak oyun oynayan Poyraz T., kuyunun içine düştü. Uzun süre çocuğunu arayan aile, Poyraz'a ulaşamayınca mahalledeki su kuyusu kontrol edildi.

Kuyudan çıkarılarak Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz T. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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