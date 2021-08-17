Son dakika genel: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor
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Son dakika genel: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor Başkan Akgün, "Aradan 22 yıl geçmesine rağmen İstanbul'u depreme hazırlayamadık" 17 Ağustos günü de Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm devam ediyor Büyükçekmece'de, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlatılan...

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor

Başkan Akgün, "Aradan 22 yıl geçmesine rağmen İstanbul'u depreme hazırlayamadık"

17 Ağustos günü de Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm devam ediyor

İSTANBUL - Büyükçekmece'de, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 ayrı noktada 64 bağımsız bölümden oluşan riskli yapı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla yıkıldı. Yıkımda 17 Ağustos'un yıl dönümünü hatırlatan Akgün, "17 Ağustos günü yaşanan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ile anıyorum, Allah rahmet eylesin. Aradan 22 yıl geçmesine rağmen biz İstanbul'u depreme hazırlayamadık fakat Büyükçekmece'yi büyük ölçekte depreme hazır hale getirdiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Fatih Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi ve Atatürk Mahallesinde başlatılan çalışmalar neticesinde 4 ayrı noktadaki 64 daire ve işyerinin yıkımına başlanıldı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek için yıkım alanına gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise yıkımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"17 Ağustostan 22 yıl geçmesine rağmen İstanbul'u depreme hazırlayamadık"

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen ve 17 Ağustos Depremine vurgu yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün biliyorsunuz ki 17 Ağustos. Tam 22 yıl önce sabah saatlerinde ben evimin balkonundaydım. Sıcak bir hava vardı ve denizin yüzeyinin gri bir renkle kaplandığını gördüm. Ardından da o korkunç sallantı ile karşılaştım. Hemen dışarıya attım kendimi ve ilk gittiğim nokta Avcılar oldu. Oradaki insanlarımızın bağırışlarını hatırlıyorum, insanları kurtardığımızı hatırlıyorum. 17 Ağustos günü yaşanan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ile anıyorum, Allah rahmet eylesin. Şunu da belirtmek isterim ki aradan 22 yıl geçmesine rağmen biz İstanbul'u depreme hazırlayamadık. Yapmış olduğumuz çalışmalarla Büyükçekmece'yi büyük ölçekte depreme hazır hale getirdiğimizi söyleyebiliriz. Bugün de yine bu nedenle buradayız. Toplamda 4 ayrı noktada 64 konut ve işyerini yıkıyoruz. Bu yıkımlarla birlikte ise toplamda 33 bin konutu yenilemiş olacağız. Tehlike noktasında ise aciliyet arz eden binaları neredeyse tamamını yenilemiş bulunmaktayız. Sadece Kumburgaz bölgesindeki bazı binaların yıkımını gerçekleştiremedik çünkü onlarında imar planları İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisinde bekliyor. Onların imar planları da çıktığında depreme karşı Büyükçekmece halkı olarak çok daha hazır olacağız" diye konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika genel: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor
Son dakika genel: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor
Son dakika genel: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor
Son dakika genel: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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