Son Dakika | BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ YERİNDEN SİLAH TEHDİDİYLE HARAÇ İSTEYEN 3 KİŞİ YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Büyükçekmece'de bir işyerine silahla gelip, 10 bin lira haraç isteyen 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan U.A. ve G.V. 21 Ocak'ta çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, İ.E.K.'nın bugün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Olay 21 Ocak Cuma saat 15.20 sıralarında Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. U.A., G.V. ve İ.E.K., 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan iş yerine silahla gelerek tehditle iş yeri çalışanı O.Z.Ç'den 10 bin lira haraç istedi. Olumsuz yanıt alan 3 şüpheli iş yerinden ayrıldı. Olayın ardından iş yeri çalışanı durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren kişilerin U.A ve G.V. ile yaşı küçük İ.E.K.'nın işlediğini tespit etti. Şüphelilere yönelik yakalama çalışması başlatan ekipler, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde ikamet ettiği belirlenen U.A. ve G.V. ve İ.E.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan U.A. ve G.V., 21 Ocak Cuma günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, yaşı küçük İ.E.K., ise bugün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.