Büyükçekmece'de evden anahtarını aldıkları aracı çalan 2 hırsız kamerada - Haberler
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Büyükçekmece'de evden anahtarını aldıkları aracı çalan 2 hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de girdikleri evden çaldıkları anahtarla otoparktaki aracı çalan 2 hırsız kameralara yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de girdikleri evden çaldıkları anahtarla otoparktaki aracı çalan 2 hırsız kameralara yansıdı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Bir binaya gelen 2 hırsız, Demirci ailesinin yaşadığı eve girdi. Evde birkaç parça eşya ile birlikte aracın anahtarını alan şüpheliler, aşağıya inerek aracı çaldı. Yaşanan olayı uyandıklarında anlayan Demirci ailesi, şoku atlatır atlamaz polisi arayarak şikayetçi oldu. Şüpheli şahısların aracı çalıp kaçma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay anını anlatan Ertürk Can Demirci, "Kapıyı kilitlemeyi unuttuğumuz için evimize çok kolay bir şekilde girdiler. Apartman kapısını da kartla açmışlar. Evimize giriyorlar, evi dağıtmadan masaüstünde bulunan şeyleri, telefonu, laptopu ve aracın anahtarını alıp gidiyorlar. Şikayetçi olduk, gerekli işlemleri başlattık. Evde kız kardeşimizin kapısı da kapalıydı. Orada ses çıkar diye kapıyı da açmamışlar. Hırsızlık çok arttı. Bunların cezası mı az, nasıl olacak bilmiyoruz. Haberleri duyuyoruz, görüyoruz. Bununla ilgili tedbir talep ediyoruz. Aracımız çalındı mı, parçalandı mı bilmiyoruz. Bu konuda emniyet de çalışma yapıyor. Bu araç yaklaşık 10 yıllık emek. 10 yıllık emek 2 dakikada yok oldu" dedi.

(Mert Yıldırım/ İHA)

Büyükçekmece'de evden anahtarını aldıkları aracı çalan 2 hırsız kamerada

Büyükçekmece'de evden anahtarını aldıkları aracı çalan 2 hırsız kamerada

Büyükçekmece'de evden anahtarını aldıkları aracı çalan 2 hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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