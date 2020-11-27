Son dakika! Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika! Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık son yolculuğuna uğurlandı

27.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:20
Son dakika! Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Kısık (61) için Eyüpsultan Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri eşi Süreyya, oğlu Ahmet ve kızı Zeynep Betül Kısık kabul etti.

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eyüpsultan Kaymakanı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Büyükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Yargıtay üyeleri, başsavcıvekilleri, savcılar ile yargı camiasından birçok kişi ile Kısık'ın yakınları katıldı.

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Helallik alınması ve cenaze namazının ardından Kısık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.

Kısık'ın cenazesi Edirnekapı'daki Tokmaktepe Mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.

Cumhuriyet savcısı Zülkarneyn Kısık, 10 Mayıs 1959'da Ordu'nun Kumru ilçesinde dünyaya geldi. Kısık, Sivas'ın Kangal ilçesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Ordu'nun Perşembe ve Ünye ilçelerinde cumhuriyet savcılığı, Zonguldak Ereğli'de Başsavcılık ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliği ve Büyükçekmece Başsavcıvekilliği yaptı.

Evli olan Zülkarneyn Kısık, 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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