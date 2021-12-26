Son Dakika | Büyükada'da rahatsızlanan bebek, Kıyı Emniyeti'nin botuyla ambulansa yetiştirildi

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Büyükada'da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün can kurtarma botuyla Pendik'te bekleyen ambulansa yetiştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükada'da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek ve ailesi, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca Pendik Marina'da hazır bekleyen ambulansa teslim edildi" İfadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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