Son Dakika | Büyükada'da rahatsızlanan bebek, Kıyı Emniyeti'nin botuyla ambulansa yetiştirildi - Haberler
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Son Dakika | Büyükada'da rahatsızlanan bebek, Kıyı Emniyeti'nin botuyla ambulansa yetiştirildi

Son Dakika | Büyükada'da rahatsızlanan bebek, Kıyı Emniyeti'nin botuyla ambulansa yetiştirildi
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Büyükada'da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün can kurtarma botuyla Pendik'te bekleyen ambulansa yetiştirildi.

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PENDİK, İSTANBUL (AA) - Büyükada'da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün can kurtarma botuyla Pendik'te bekleyen ambulansa yetiştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükada'da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek ve ailesi, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca Pendik Marina'da hazır bekleyen ambulansa teslim edildi" İfadeleri kullanıldı.

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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