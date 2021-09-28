Büyükada'da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükada'da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükada'da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu Büyükada'da emniyet görevlileri tarafından Büyükada Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlere güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik konusunda sunum yapıldı.

İSTANBUL (İHA) - Büyükada'da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu

İSTANBUL - Büyükada'da emniyet görevlileri tarafından Büyükada Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlere güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik konusunda sunum yapıldı.

Adalar Çocuk Büro Amirliği, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, Büyükada Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenlere güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik konusunda sunum yapıldı. Bilgilendirme sunumunda, katılım sayısı kadar 50 adet broşür dağıtıldı. Ayrıca öğrencilere kitap etiketi ve hediyeler dağıtıldı.

Büyükada'da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu

Büyükada'da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu

Büyükada'da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu

Büyükada'da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu

Büyükada'da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu

Büyükada'da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu
İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp 'Karımı öldürdüm polisi arayın' diye bağırdı

Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp "Karımı öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı

 Birkaç gün arayla cansız bedenleri bulunmuştu! 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde ''Mavi Balina'' şüphesi

Birkaç gün arayla cansız bedenleri bulunmuştu! 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde ''Mavi Balina'' şüphesi

 İkinci Melek İpek vakası! Bir kadın daha canını kurtarabilmek için koca katili oldu

İkinci Melek İpek vakası! Bir kadın daha canını kurtarabilmek için koca katili oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mustafa Keser Kerem Kamışlı
Spor Mario Balotelli Lionel Messi Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükada'da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:18:41. #1.12#