Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
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Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'ya kaybetti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'ya kaybetti. Milli sporcu böylelikle gümüş madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı. Buse Naz, çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale yükselmişti. Bu turda da Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'a rakip olan milli sporcu, karşılaşmadan yine 5-0'lık skorla galip ayrılarak finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu, Bulgar Stoyka Krasteva'yla finalde altın madalya için mücadele etti. Ay-yıldızlı boksör, Krasteva'ya mağlup olarak olimpiyat ikinciliği elde etti ve gümüş madalya aldı. Buse Naz Çakıroğlu, kadın boksundaki ilk olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirdi.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salonda izleyerek Buse Naz'a destek oldu. - İSTANBUL

Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
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