Son dakika: Burundi'de silahlı saldırıda 8 kişi öldü
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Son dakika: Burundi'de silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Son dakika: Burundi'de silahlı saldırıda 8 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Burundi'de seyir halindeki dört araca düzenlenen silahlı saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirdi.

Burundi'de seyir halindeki dört araca düzenlenen silahlı saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin orta kesiminde yer alan Muramvya bölgesinde silahlı kişilerin seyir halindeki dört araca saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda, aralarında üst düzey askeri yetkili ve kızının yer aldığı sekiz kişinin öldüğünü belirten Bakanlık, saldırganların bulunması için soruşturma açıldığını bildirdi.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek terör yuvalarının dağıtılması için gereğinin yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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