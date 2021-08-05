Son Dakika | Bursaspor, Luka Capan transferini resmen açıkladı
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Son Dakika | Bursaspor, Luka Capan transferini resmen açıkladı

Son Dakika | Bursaspor, Luka Capan transferini resmen açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber... Bursaspor Kulübü, transfer tahtasını açtıktan sonraki ilk resmi transferini gerçekleştirdi.

Bursaspor Kulübü, transfer tahtasını açtıktan sonraki ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Hırvat defans oyuncusu Luka Capan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından kadrosuna ilk takviyeyi yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp, uzun zamandır görüşme halinde olduğu Hırvat defans oyuncusu Luka Capan ile resmen anlaşmaya vardı. Bursaspor Kulübü, transferi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından bir video ile duyurdu. 26 yaşındaki Luka Capan'ın videoda, Bursa'nın meşhur tahinli pidesini yediği ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na ayak bastığı görülüyor. Bursaspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Hırvat defans oyuncusu Luka Capan'ın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Luka Capan'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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