Son dakika! Bursaspor Kulübü kongre kararı aldı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika spor haberine göre Bursaspor Kulübü, kongre kararı aldığını resmi internet sitesinden yayımladı.
Bursaspor Kulübü, kongre kararı aldığını resmi internet sitesinden yayımladı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim Kurulumuz olağanüstü kongre kararı almıştır. Kongrenin tarihi, maç takvimi ve pandemi koşulları göz önüne alınarak önümüzdeki hafta içi açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA
İhlas Haber Ajansı - Spor