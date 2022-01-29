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Son dakika! Bursaspor Kulübü kongre kararı aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika! Bursaspor Kulübü kongre kararı aldı

Son dakika spor haberine göre Bursaspor Kulübü, kongre kararı aldığını resmi internet sitesinden yayımladı.

Bursaspor Kulübü, kongre kararı aldığını resmi internet sitesinden yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim Kurulumuz olağanüstü kongre kararı almıştır. Kongrenin tarihi, maç takvimi ve pandemi koşulları göz önüne alınarak önümüzdeki hafta içi açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bursaspor, Kongre, Spor, Haber

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