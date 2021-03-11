Son dakika: Bursaspor Kulübü, Fehmizat Bayraktar'ı unutmadı

Son dakika habere göre Bursaspor ile Ankaragücü kulüpleri arasındaki dostluğun en büyük rolü olan şehit Abdülkerim Bayraktar'ın ikiz kardeşi Fehmizat Bayraktar, 6. ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

Bursaspor ile Ankaragücü kulüpleri arasındaki dostluğun en büyük rolü olan şehit Abdülkerim Bayraktar'ın ikiz kardeşi Fehmizat Bayraktar, 6. ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, yayımladığı mesajda "Teksaslılar Ölmez, Kalplerde Yaşar!"

TFF 1. Lig kulüplerinden Bursaspor, efsane taraftarını ölüm yıl dönümünde unutmadı. Yeşil-Beyazlı kulüp, Ankaragücü ile Bursaspor'un kardeşliğinde önemli bir rolü olan şehit Abdülkerim Bayraktar'ın ikiz kardeşi Fehmizat Bayraktar'ı 6. ölüm yıldönümünde yayımladığı mesajla andı. Bursaspor Kulübü'nün, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi: "Fehmizat Bayraktar'ı vefatının 6. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Teksaslılar Ölmez, Kalplerde Yaşar!" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı