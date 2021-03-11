Son dakika: Bursaspor Kulübü, Fehmizat Bayraktar'ı unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Bursaspor Kulübü, Fehmizat Bayraktar'ı unutmadı

11.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:15
Son dakika: Bursaspor Kulübü, Fehmizat Bayraktar'ı unutmadı

Son dakika habere göre Bursaspor ile Ankaragücü kulüpleri arasındaki dostluğun en büyük rolü olan şehit Abdülkerim Bayraktar'ın ikiz kardeşi Fehmizat Bayraktar, 6. ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

Bursaspor ile Ankaragücü kulüpleri arasındaki dostluğun en büyük rolü olan şehit Abdülkerim Bayraktar'ın ikiz kardeşi Fehmizat Bayraktar, 6. ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, yayımladığı mesajda "Teksaslılar Ölmez, Kalplerde Yaşar!"

TFF 1. Lig kulüplerinden Bursaspor, efsane taraftarını ölüm yıl dönümünde unutmadı. Yeşil-Beyazlı kulüp, Ankaragücü ile Bursaspor'un kardeşliğinde önemli bir rolü olan şehit Abdülkerim Bayraktar'ın ikiz kardeşi Fehmizat Bayraktar'ı 6. ölüm yıldönümünde yayımladığı mesajla andı. Bursaspor Kulübü'nün, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi: "Fehmizat Bayraktar'ı vefatının 6. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Teksaslılar Ölmez, Kalplerde Yaşar!" - BURSA

Son dakika: Bursaspor Kulübü, Fehmizat Bayraktar'ı unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bursaspor Kulübü, Fehmizat Bayraktar'ı unutmadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:16:37. #1.15#
title