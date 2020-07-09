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Son Dakika: Bursaspor'dan başsağlığı mesajı

Son dakika spor haberine göre Yeşil-beyazlı kulüp, Sakarya'da yaşanan patlamada şehit olan askerlere başsağlığı mesajı diledi.

Son Dakika: Bursaspor'dan başsağlığı mesajı
09.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:07

Yeşil-beyazlı kulüp, Sakarya'da yaşanan patlamada şehit olan askerlere başsağlığı mesajı diledi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sakarya'nın Taşkısığı köyünde meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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