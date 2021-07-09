Son dakika... Bursaspor'da transfer yasağının kalkmasına 13 dosya kaldı
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Son dakika... Bursaspor'da transfer yasağının kalkmasına 13 dosya kaldı

Son dakika... Bursaspor'da transfer yasağının kalkmasına 13 dosya kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Bursaspor Kulübü Yönetim Lideri Emin Adanur, yeşil-beyazlı takımın transfer yapabilmesi için çözüme kavuşturulması gereken 44 dosyanın 31'ini sonuçlandırdıklarını, geriye 13 dosyanın kaldığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü Yönetim Lideri Emin Adanur, yeşil-beyazlı takımın transfer yapabilmesi için çözüme kavuşturulması gereken 44 dosyanın 31'ini sonuçlandırdıklarını, geriye 13 dosyanın kaldığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Yönetim Kurulu Lideri Emin Adanur, beklenen açıklamayı yaptı. Yeşil-beyazlı takımda tahtanın açılması için gereken dosya sayının 13'e indiği bildirildi. İşte Emin Adanur'un açıklaması: "19 kişi/kurum ile anlaşma sağlandı. Kalan: 13. Bize güvenin, yanımızda olun, sizi hiç kimseye mahcup etmeyeceğim, söz."

Adanur ayrıca açıklamanın sonuna not düşerek, "10 gün içinde size tahta dışında süper bir sürprizim olacak, bekleyin" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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