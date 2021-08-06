Son Dakika | Bursaspor cephesinden transfer gündemine yönelik açıklamalar geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Bursaspor cephesinden transfer gündemine yönelik açıklamalar geldi

Son Dakika | Bursaspor cephesinden transfer gündemine yönelik açıklamalar geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, yoğun transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, gündemle alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, yoğun transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, gündemle alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak kamp sürecini değerlendiren İşler, "Kamp çalışmalarımız biliyorsunuz Afyon etabıyla başladı. Yaklaşık 10 gün sürdü. Orada bir Ukrayna temsilcisiyle hazırlık maçı oynadık. Akabinde Bolu kampımızla start verdik. Orada da çok yoğun ve güzel bir kamp geçirdik. Çarşamba itibariyle de Bursa'da çalışmalarımız başladı. Biliyorsunuz haftaya lig başlıyor. Kadromuz şu an için yeni transferle birlikte 30 kişi tabii gelecek transferlerimiz var. Transfer ekibimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah bu sayıları sezon başladığında dördü kaleci olmak üzere 26-28'lere düşüreceğiz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor." dedi. Tamer İşler yeni transferler hakkında ise şunları söyledi: "Teknik kadromuzun belirlediği eksik yerlere stoper biliyorsunuz Luka'yla anlaştık Hırvat oyuncu, kaleci pozisyonunda Altınordu'nun başarılı kalecisi Erhan'la anlaştık. Hasan da bugün yarın kampa katılacak o da Süper Lig transferimiz oldu. İnşallah yoğun transfer çalışmalarımızın devamı gelecek."

Namık Alasgarov transfer girişiminde neler yaşandı?

Namık Alasgarov ile ilgili de konuşan Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler şunları söyledi: "Namık hakkında da biraz konuşmak gerekli. Namık bizim istediğimiz bir oyuncuydu. Azerbaycan'ın iyi oyuncularından bir tanesi. Şampiyonlar Ligi oynadı. Maalesef biz oyuncuyla Bursa'da bir menajer üzerinden görüştük. Bu bizim aslında istediğimiz bir oyuncuydu o durum şöyle gerçekleştirmiş. Daha sonra biz araştırdık bu olayı. Azerbaycan menajeri İstanbul'da bir menajere yetkiyi veriyor. O da bir Bursalı menajer firmasına yetkiyi aktarıyor. O bize ulaşıyor biz rakam soruyoruz. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Biz kendilerini davet ediyoruz ancak masa başında rakamlar değişiyor. Bizi üzen taraf burası. Bursaspor'un malum bu seviyelere gelmesinde en büyük etken menajer oyunları. Maalesef ben göreve geldiğimden beri Bursaspor'u çok seviyoruz diyen menajerler genelde bizi üzüyor. Biz de bu transferi bitmek üzereyken askıya aldık."

"Bursaspor'un 1 lira dahi çöpe atılacak parası yok"

İşler şöyle devam etti: "Ekip liderimiz Emin Adanur ile de bunu paylaşarak şüphelerimizi dile getirdik. Transferi askıya aldık. Daha sonra biz Azerbaycan menajeriyle de birebir temaslarımızı sürdürdük. Bugün de gerekli görüşmeleri yapacağız bu transfer bitmiş değil. Yaklaşık 150-200 bin Euro rakam aşağıya geldi. Bursaspor'un bundan sonra menajerlere verecek 5 kuruş parası yok. Biz göreve geldiğimizden beri şeffaflık diyoruz. Şeffaflık adı altında menajerlere de bunu anlatıyoruz. Fatura kesmeleri gerektiğini söylüyoruz. Hepsi farklı bakıyor. Bursaspor'un 1 lira dahi çöpe atılacak parası yok. Dönem öyle bir dönem biliyorsunuz bir kampanyamız var bir sorumluluğumuz var. Maalesef Bursaspor'a gelen kişi profesyonel olsun, alacağı parayı söylesin. Bursaspor'u taraftarımız seviyor bize taraftarımız yetiyor. Onlar gönülden bağlı, karşılıksız sevgileri. Başka kimsenin sevmesine gerek yok." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Aleyna Tilki Ezgi Eyüboğlu
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Bursaspor cephesinden transfer gündemine yönelik açıklamalar geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:25:13. #1.14#

title