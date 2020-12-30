Son Dakika | Bursaspor 2020 yılında 18 kez kazandı, 62 kez sevindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Bursaspor 2020 yılında 18 kez kazandı, 62 kez sevindi

30.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:15
Son Dakika | Bursaspor 2020 yılında 18 kez kazandı, 62 kez sevindi

Son dakika haberine göre Bursaspor, 2020 yılında kaybetmekten çok kazanan taraf oldu.

Bursaspor, 2020 yılında kaybetmekten çok kazanan taraf oldu. Yeşil beyazlı takım bu sürede 15 kez galip gelirken, 12 maçtan puansız ayrıldı. Türkiye Kupası'nda 3 rakibini eleyen Bursa ekibi, geride kalan senede toplam 62 resmi gole imza attı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, 2020 yılında 35 lig, 3 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 38 resmi müsabakaya çıktı. Yeşil beyazlı takım geçen sezon çıktığı 19 lig maçında, 8 galibiyet, 5 mağlubiyet, 6 da beraberlik aldı. Bursaspor, bu sezon ise genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Yeşil beyazlılar, çıktığı 16 lig maçında 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 3 kez de beraberlik aldı. Bursaspor aynı zamanda 2020 yılı içinde çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ise 3 kez tur atladı. Penaltı atışlarıyla Karşıyaka'yı eleyen Bursa ekibi, ardından 1922 Konyaspor ve Göztepe'yi kupanın dışına itti. Yeşil beyazlılar, bu sezon 37, geçen sezon da 27 kez rakip fileleri havalandırarak 2020 yılında toplam 62 resmi gole imza attı. Bursaspor'u en üzen durum ise Play-Off'ta Adana Demirspor'a elenmek oldu. Aynı zamanda Bursaspor, 2020 yılı süresince 3 teknik adam ve 2 başkan gördü. İbrahim Üzülmez'le yeni yıla adım atılırken, ardından İrfan Buz ve son olarak da Mustafa Er'le yola devam edilidi. Başkanlık koltuğu ise Mesut Mestan'dan Erkan Kamat'a geçti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Oktay Kaynarca Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Can Bartu Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Erkek Sakarya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bursaspor 2020 yılında 18 kez kazandı, 62 kez sevindi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:41:18. #1.14#
title