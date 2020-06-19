Son dakika... Bursa'yı sel aldı, 350 yıllık köy sel sularına böyle teslim oldu
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Son dakika... Bursa'yı sel aldı, 350 yıllık köy sel sularına böyle teslim oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da dün öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle 350 yıllık köyü sel aldı.

Son dakika... Bursa'yı sel aldı, 350 yıllık köy sel sularına böyle teslim oldu
19.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:55

Bursa'da dün öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle 350 yıllık köyü sel aldı. Köy meydanı adeta göle dönerken, köyde bir evin yıkılan taş duvarlarının altında kalmaktan kurtarılan kadın tedavi altına alındı.

Osmangazi ilçesine bağlı 350 yıllık tarihi bulunan Seçköy'de dün öğle saatlerinde etkili olan yağış, sele yol açtı. Sağanak nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalırken, evlerin taş duvarları yıkıldı. Köy meydanı yaklaşık 1 metre sular altında kalırken, köy kahvesinde mahsur kalan vatandaşlar masaların üstlerine çıkarak kendilerini sağanaktan korumaya çalıştı.

Evin taş duvarı yıkıldı, kadın içeride mahsur kaldı

Yaklaşık 1 saat boyunca etkisini gösteren sağanak yağış yüzünden köy meydanı adeta göle döndü. Meydana yakın bir noktada bulunan bir evin taş duvarı sele dayanamayarak yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan kadının yardım sesini duyan vatandaşlar, kadını bulunduğu yerden kurtardı. Ölümden son anda kurtarılan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Duvarların yıkılan ev ise tamamen çamura saplanarak kullanılmaz hale geldi.

Sağanak yağmur ile köy meydanının sular altında kaldığını ve bir kaç evin hasar gördüğünü belirten Seçköy Muhtarı Hüseyin Töre, "Köyümüzde büyük felaket yaşadık. Sağanak yağmur ile birlikte dağlardan gelen su, dere ile birleşince giderler tıkandı. Köy meydanı yaklaşık 1 metre sular altında kaldı. Daha sonra köy meydanında bulunan su; yakın noktadaki bir evin içine girdi. Evin duvarını yıkıp içerisine giren su evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. O esnada içeride bir teyze varmış, onun yardım sesini eşi duydu. Daha sonra köylülerden yardım istedi. Biz de el birliğiyle kadını kurtardık, şuanda sağlık durumu iyi." diye konuştu.

Sağanak nedeniyle köyde çok fazla maddi kayıp olduğunu söyleyen Töre, "Köy meydanında 1 kahve tamamen kullanılamaz hale geldi. Sel nedeniyle bir evin duvarları yıkıldı, çok sayıda evde de maddi kayıp oldu. Bu yaralarımızı sarmak için valilik, belediyelerimiz ve tüm yetkililerden yardım bekliyoruz." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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