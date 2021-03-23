Son dakika! Bursa-Yalova kara yolunda kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı
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Son dakika! Bursa-Yalova kara yolunda kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı

23.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:16
Son dakika! Bursa-Yalova kara yolunda kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa-Yalova kara yolunda Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda bir tırın dorsesinin çarptığı trafik levhasının otomobilin üzerine düşmesi nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamadı.

Bursa-Yalova kara yolunda Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda bir tırın dorsesinin çarptığı trafik levhasının otomobilin üzerine düşmesi nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamadı.

Yalova yönüne seyreden bir tırın dorsesi açılınca kavşaktaki yön tabelalarına çarptı. Yerinden sökülen tabelalar, aynı yönde seyreden bir otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilin hasar gördüğü kazadan dolayı yolda yaklaşık yarım saat ulaşım durdu.

Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan bölgede, levhalar kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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