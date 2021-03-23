Son dakika! Bursa-Yalova kara yolunda kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa-Yalova kara yolunda Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda bir tırın dorsesinin çarptığı trafik levhasının otomobilin üzerine düşmesi nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamadı.