Son Dakika: Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Son Dakika: Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberlerine göre Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edilmesi Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

22.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:24

Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edilmesi Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son Dakika: Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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