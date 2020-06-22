Son Dakika: Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberlerine göre Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edilmesi Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.
22.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:24
Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edilmesi Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA