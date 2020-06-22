Son Dakika: Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi Son dakika haberlerine göre Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edilmesi Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edilmesi Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi Kaynak: AA