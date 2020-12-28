Son dakika haber... Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

28.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:33

Gelen son dakika haberine göre Bursa ve Ankara'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bursa ve Ankara'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit" suçlarından 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan 15 zanlıya ait adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 95 fişek ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P, M.P, T.P, İ.B, K.H, M.A, B.K, S.D, T.T, U.A, T.S, H.T. ve C.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.S. ve U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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