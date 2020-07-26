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Son dakika... Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın: "Bu yıl kurban sıkıntısı yaşanmayacak"

Son dakika ekonomi haberi... Yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret eden Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, bu yıl hayvan varlığının fazla olması sebebiyle vatandaşların kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağını söyledi.

Son dakika... Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın:
26.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:40

Yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret eden Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, bu yıl hayvan varlığının fazla olması sebebiyle vatandaşların kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağını söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Meclis Başkanı Mehmet Aydın, kurban bayramına satışların yapıldığı padokları gezerken, besicilerin taleplerini ve sıkıntılarını da dinledi. Vatandaşların ve besicilerin sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Meclis Başkanı Mehmet Aydın, "Korona virüs salgını etkilerini azaltmasına rağmen halkımızın sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Bu nedenle tesislerde ve kurban satış padoklarında her türlü tedbir eksiksiz bir şekilde alınmış, hijyen koşulları en üst seviyede sağlanmış durumdadır. Hayvan varlığında da bu yıl herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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