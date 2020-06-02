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Son dakika... Bursa Ticaret Borsası Laboratuar ve Depoculuk İşletmesi kurdu

Son dakika haberlerine göre Bursa Ticaret Borsası, ülkemizde tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve bölge tarımına katma değer sağlanması amacıyla çok önemli bir adım attı.

Son dakika... Bursa Ticaret Borsası Laboratuar ve Depoculuk İşletmesi kurdu
02.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:28

Bursa Ticaret Borsası, ülkemizde tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve bölge tarımına katma değer sağlanması amacıyla çok önemli bir adım attı.

Türkiye'de tarım ürünlerinin standartlarının belirlenmesini, ürünlerin sağlıklı şartlarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan lisanslı depoculuk sisteminde, Bursa Ticaret Borsası 'yetkili sınıflandırıcılık' faaliyetleri ile laboratuvar hizmeti vermeye başlıyor.

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması ve depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak amacıyla, Bursa Ticaret Borsası bünyesinde "Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi" kuruldu.

"Üyelerimize, üreticimize, tüccarımıza ve sanayicimize hayırlı olsun"

Lisanslı depoların, tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda kalite sınıflarına göre depolanmasını sağlayan ve çalışma usulleri devlet tarafından belirlenmiş olan büyük kapasiteli depolar olduğunu belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarım ürünlerinin analizini yapmak, ürünün nitelik ve özelliklerini belirlemek, standartlara uygun olarak sınıflandırmak ve bu durumu belgelendirmek üzere Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi'ni kurduk. Üyelerimiz başta olmak üzere, üreticimize, tüccarımıza ve sanayicimize hayırlı olsun" dedi.

"Daha kaliteli ve katma değerli üretim için fırsat"

Başkan Özer Matlı, "Lisanslı depolara giren her tarımsal ürünün kalite sınıfı bellidir ve fiyatlandırma da borsalarda kaliteye göre serbest piyasa koşullarında oluşur. Buna göre, kaliteli ve standartlara uygun üretim yapan üreticiler daha iyi gelir elde ederken, diğer üreticiler de kaliteli üretime teşvik edilirler" dedi.

Bursa Ticaret Borsası bünyesinde kurulan işletmenin Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı ile Bursa'da yakında hizmet vermeye başlayacağını açıklayan Özer Matlı, "Kurulan laboratuvar kapsamında öncelikle lisanslı depoya gelecek ürünlerin rutubet, protein, hektolitre, elek gibi fiziksel analizleri yapılacak. Ülkemizde her geçen gün gelişen ürün ihtisas borsalarının olmazsa olmazı olan yetkili sınıflandırıcılık hizmetinin, Bursa'da bundan böyle Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. tarafından yapılacak olması bölge tarımına katma değer katacaktır" dedi.

"Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na, Bursa çiftçisinin entegrasyonu şart"

Lisanslı depoculuk siteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na Bursa çiftçisinin entegrasyonunun şart olduğuna dikkat çeken Başkan Matlı, "Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de ürün piyasalarımızın başta Avrupa Birliği olmak üzere, gelişmiş ülkeler gibi sağlam ve dinamik bir yapıya kavuşturmamız gerekli. Bunun için üretimden tüketime kadar olan tüm safhalarda birbirini destekleyecek ve tamamlayacak kurumlara ihtiyaç var. Lisanslı depoculuk sistemi bu anlamda, tarım ürünlerine dayalı ticareti kolaylaştıran, pazar alanını genişleten, ürün piyasalarının gelişmesine ve bu piyasalarda fiyat istikrarına katkı sağlayan ve aynı zamanda sanayicinin üretim için gereksinim duyduğu hammaddeyi tedarik etmesini kolaylaştıran önemli bir kurumsal alt yapı. Bundan sonraki süreçte Bursa Ticaret Borsası olarak öncelikli hedefimiz; ülke tarımının göz bebeği olan şehrimizde, standartları belirlenmiş tarım ürünleri piyasasını geliştirerek üyelerimiz başta olmak üzere üreticimize, tüccarımıza ve sanayicimize güvenilir, hızlı, objektif tarım piyasa ortamı oluşturarak, ticari hayatlarına katkı sağlamaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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