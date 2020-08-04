Son dakika! Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan vergi indirimi değerlendirmesi Açıklaması Gelen son dakika haberine göre Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan vergi indirimlerinin fiyatlara yansıması gerektiğini ifade etti.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan vergi indirimlerinin fiyatlara yansıması gerektiğini ifade etti.

Matlı yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Albayrak'ın, bayramın hemen öncesinde açıkladığı vergi indirimleri ile iş yeri kiralarında uygulanan stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesi müjdesinin, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf için bayram hediyesi olduğunu belirtti.

İndirimlerin yıl sonuna kadar devam edecek olmasının piyasayı rahatlatacağı gibi ekonomideki toparlanma sürecine de ivme kazandıracağını vurgulayan Matlı, şu ifadeleri kullandı:

"Buna paralel olarak, TOBB'un başını çektiği iş dünyasının taleplerinin dikkate alınarak yapılan bu düzenlemeler, bizi de son derece memnun etmiştir. Ancak burada dikkati çekmek istediğim önemli bir husus var. O da başta turizm, yeme içme gibi sektör kollarına getirilen bu vergi indirimlerinin fiyatlara da yansıtılması gerektiğidir. Bu noktada, gerekli denetimlerin titizlikle gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum."

Matlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin 1 ay daha uzatılması kararından da memnuniyet duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak beklentimiz, kısa çalışma ödeneğinin en azından yıl sonuna kadar devam ettirilmesi yönünde. Hükümetimizin bu süreçte sektörlere yönelik yaptığı müdahalelerin olumlu sonuçlar verdiğini, son dönemdeki verilere baktığımızda görebiliyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği de zor günler geçiren sektörlere bir nebze nefes aldırmıştır. Normalleşme süreciyle birlikte pek çok sektörde pandemi kaynaklı oluşan kayıplar ciddi oranlarda düzelmeye başlarken, mevcut vergi ve SGK primlerinde yapılandırılmaya gidilmesiyle sicil affı taleplerini de destekliyoruz. İnsanlar, pandemi sürecinde oldukça zor koşullarda ayakta kalabilmek için mücadele ediyorlar. Her şeyin yeni düzende sıfırlandığı, herkesin birbirini affettiği böylesi bir dönemde, biz de hükümetimizden bu konularda toplum lehine bir karar almasını istiyoruz. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisinden önümüzdeki dönemde bu yönde bir karar çıkar ve biz de iş dünyası olarak kaldığımız yerden koşmaya devam ederiz."

Kaynak: AA