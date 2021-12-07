Son dakika... Bursa Şehir Hastanesinde kapalı akciğer kanseri ameliyatları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bursa Şehir Hastanesinde kapalı akciğer kanseri ameliyatları başladı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bursa Şehir Hastanesinde, halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen "minimal invaziv" yöntemi, akciğer kanseri ameliyatlarında kullanılmaya başlandı.

BURSA (AA) - Bursa Şehir Hastanesinde, halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen "minimal invaziv" yöntemi, akciğer kanseri ameliyatlarında kullanılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen akciğer kanseri ameliyatlarında "minimal invaziv" yöntem kullanılarak küçük kesilerle akciğere ulaşılabiliyor.

Göğüs kemiğinin kesilmesine gerek kalmayan bu yöntemle iyileşme süresi azalırken hastalar, bir hafta gibi kısa sürede içinde taburcu olarak sosyal yaşamlarına geri dönüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Atilla Pekçolaklar, tüm dünyada ve Türkiye'de sayılı birkaç merkezde yapılan kapalı akciğer kanseri ameliyatlarını Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kapalı akciğer kanseri ameliyatıyla hem ameliyat süresinin, hem de hastaların hastanede kalış süresiyle ameliyat izini oldukça azalttığını ifade eden Pekçolaklar, "Açık yöntemle yapılan ameliyatlarda yaklaşık 25-30 santimetrelik kesi oluyor. Bu yöntemle 4-5 santimetrelik kesiyle ameliyatı yapabiliyoruz. Bu şekilde yatış süresi azalarak hastalar konforlu bir şekilde taburcu oluyor." açıklamasında bulundu.

Bursa Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde ameliyat olan 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Çakmak ise "Doktorlarımız bana kapalı akciğer ameliyatıyla daha çabuk sağlığıma kavuşabileceğimi söyledi. Bu bizi oldukça sevindirdi. Ameliyat sonrası yoğun bakım sürecim de çok kolay geçti. Şu anda gördüğünüz gibi gayet huzurlu, evladım yanımda, mutluyum. Hocalarıma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Bursa Şehir Hastanesinde kapalı akciğer kanseri ameliyatları başladı

Son dakika... Bursa Şehir Hastanesinde kapalı akciğer kanseri ameliyatları başladı

Son dakika... Bursa Şehir Hastanesinde kapalı akciğer kanseri ameliyatları başladı

ULUDAĞ'DA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

ULUDAĞ'DA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title