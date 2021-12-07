Son dakika... Bursa Şehir Hastanesinde kapalı akciğer kanseri ameliyatları başladı

BURSA (AA) - Bursa Şehir Hastanesinde, halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen "minimal invaziv" yöntemi, akciğer kanseri ameliyatlarında kullanılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen akciğer kanseri ameliyatlarında "minimal invaziv" yöntem kullanılarak küçük kesilerle akciğere ulaşılabiliyor.

Göğüs kemiğinin kesilmesine gerek kalmayan bu yöntemle iyileşme süresi azalırken hastalar, bir hafta gibi kısa sürede içinde taburcu olarak sosyal yaşamlarına geri dönüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Atilla Pekçolaklar, tüm dünyada ve Türkiye'de sayılı birkaç merkezde yapılan kapalı akciğer kanseri ameliyatlarını Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kapalı akciğer kanseri ameliyatıyla hem ameliyat süresinin, hem de hastaların hastanede kalış süresiyle ameliyat izini oldukça azalttığını ifade eden Pekçolaklar, "Açık yöntemle yapılan ameliyatlarda yaklaşık 25-30 santimetrelik kesi oluyor. Bu yöntemle 4-5 santimetrelik kesiyle ameliyatı yapabiliyoruz. Bu şekilde yatış süresi azalarak hastalar konforlu bir şekilde taburcu oluyor." açıklamasında bulundu.

Bursa Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde ameliyat olan 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Çakmak ise "Doktorlarımız bana kapalı akciğer ameliyatıyla daha çabuk sağlığıma kavuşabileceğimi söyledi. Bu bizi oldukça sevindirdi. Ameliyat sonrası yoğun bakım sürecim de çok kolay geçti. Şu anda gördüğünüz gibi gayet huzurlu, evladım yanımda, mutluyum. Hocalarıma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.