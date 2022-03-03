Son dakika... Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım kolaylaşıyor

İZMİR (AA) - Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşımı rahatlatmak için yapımına başlanan 6,5 kilometrelik yolun tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa- İzmir kara yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yolda kazı dolgu çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ceviz Caddesi ile hastane arasında 3 kilometrelik yolda Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, artan trafik yükünü kaldırmakta zorlanan mevcut yollara yeni alternatifler oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bursa Şehir Hastanesi ve üniversite yerleşkesi gibi hareketliliğin yoğun olduğu bölgelere raylı sistemin yanı sıra kara yoluyla ulaşım noktasında da alternatifler ürettiklerin belirten Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Bursa Şehir Hastanesi'ne İzmir yolundan bağlantıyı sağlayacak olan bu alternatif yolda da çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu yolun 3,5 kilometrelik kısmını daha önce bitirmiştik. Kalan 3 kilometrelik bölümde de başlattığımız altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Kar ve yağmur takvimimizde aksamaya yol açsa da artık çalışmalarda sona gelindi. Tamamlandığında Şehir Hastanesi'ne ulaşımda trafiğin önemli bir yükünü olacak olan bu yolun hayırlı olmasını diliyorum."