Son dakika... Bursa polisinin denetimleri meyve vermeye başladı Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde aranan 3 şahıs yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde aranan 3 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın, Bursa'nın huzur ve asayişi için arttırdığı denetimler meyvesini vermeye başladı. Denetimlerde, 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hırsızlık suçundan aranan Celal A. Yıldırım Karapınar Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. 6 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan aranan Abdülbaki A. Osmangazi İlçesi Emek Adnan Menderes Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Son olarak denetimler sırasında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yağma suçundan aranan Ömer B.'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA