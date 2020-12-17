Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu

Son dakika gelişmesine göre ULUDAĞ'daki Bakacak seyir noktasında dron ile çekilen, bulutların kentin üzerini kapladığı görüntüler, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.