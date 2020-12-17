Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu

17.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:03
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu

Son dakika gelişmesine göre ULUDAĞ'daki Bakacak seyir noktasında dron ile çekilen, bulutların kentin üzerini kapladığı görüntüler, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

ULUDAĞ'daki Bakacak seyir noktasında dron ile çekilen, bulutların kentin üzerini kapladığı görüntüler, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Bursa'da hobi amaçlı dron kullanan Hasan Sarıtaş, dün Uludağ'ın Bakacak seyir noktasından bölgeyi görüntüledi. Bulutların aşağıda kaldığı görüntüler, görsel şölen oluşturdu. Bursa'nın üzerini tamamen kaplayan bulutlar, kıvrımlı beyaz bir örtüyü andırdı.


Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

İlgili Haberler

Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu
Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu
Kar yağdı, çam ağaçları görsel şölen oluşturdu
Kar yağdı, çam ağaçları görsel şölen oluşturdu
Son dakika haberi | Marmara açıklarında yunusların görsel şöleni
Son dakika haberi | Marmara açıklarında yunusların görsel şöleni
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Neymar Falcao Okan Buruk Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Pfizer İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:07:13. #1.14#
title