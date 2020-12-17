Son dakika! Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu
17.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:03
Son dakika gelişmesine göre ULUDAĞ'daki Bakacak seyir noktasında dron ile çekilen, bulutların kentin üzerini kapladığı görüntüler, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
ULUDAĞ'daki Bakacak seyir noktasında dron ile çekilen, bulutların kentin üzerini kapladığı görüntüler, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
Bursa'da hobi amaçlı dron kullanan Hasan Sarıtaş, dün Uludağ'ın Bakacak seyir noktasından bölgeyi görüntüledi. Bulutların aşağıda kaldığı görüntüler, görsel şölen oluşturdu. Bursa'nın üzerini tamamen kaplayan bulutlar, kıvrımlı beyaz bir örtüyü andırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL