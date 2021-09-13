Son dakika: Bursa'nın 'Karagöz'ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika: Bursa'nın "Karagöz"ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Son dakika: Bursa'nın

Son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Karagöz" karakterini canlandıran meddah Hüseyin Bağlar'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Karagöz" karakterini canlandıran meddah Hüseyin Bağlar'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursamızın tanınan simalarından, Karagöz karakterini canlandırmasıyla sevilen meddah Hüseyin Bağlar'ın kalp krizi sonucu vefatını üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun inşallah, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Sergen Sezgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Bursa'nın 'Karagöz'ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti - Haberler
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