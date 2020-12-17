Son Dakika | Bursa merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 53 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Bursa merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

17.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:53
Son Dakika | Bursa merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Bursa, İstanbul ve İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 53 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 53 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Bursa, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 53 kişiyi yakaladı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 9 av tüfeği ile 1706 tabanca fişeği, 377 av fişeği ve 168 kurusıkı mermisinin yanı sıra tarihi niteliğe sahip olduğu tahmin edilen 20 sikke ve 6 obje ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.E, R.E, A.Y, P.İ, A.E, A.E, E.D, L.D, H.A, E.D. ve S.G, adliyeye sevk edildi.

Diğer 42 zanlı ise ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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