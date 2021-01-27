Son dakika... Bursa merkezli tapu dolandırıcılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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Son dakika... Bursa merkezli tapu dolandırıcılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

27.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:12
Son dakika... Bursa merkezli tapu dolandırıcılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Bursa merkezli 3 ildeki tapu dolandırıcılığı operasyonunda, aralarında 1 tapu memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 3 ildeki tapu dolandırıcılığı operasyonunda, aralarında 1 tapu memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'da yaşayan A.B, (80) Osmangazi ilçesindeki bir arsasını satılığa çıkardı.

Satıcı ile arsayı satın almak için irtibata geçen şüpheliler, A.B'nin yaşlılığından da faydalanarak çeşitli yöntemlerle ona ait 6 arsa için satış vekaletnamesi çıkardı.

Söz konusu arazileri kısa süre içinde satan zanlılar bu yolla 20 milyon lira haksız kazanç elde etti.

Dolandırıldığını anlayan A.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Bursa, Balıkesir ve Konya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.Y, V.A, B.B.A, S.G, Ö.G, A.O.S, M.Ö, R.G, H.B, M.K, E.D, E.C.D, M.İ, Ö.K, Ö.F.D. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu senedi, başka kişiler adına nüfus kayıt örnekleri ve tapu kaydı sorguları ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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