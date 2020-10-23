Son dakika: Bursa merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Bursa merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

23.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:04
Son dakika: Bursa merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin Rize'de imal ettikleri ruhsatsız tabancaları Bursa'da sattıklarını belirledi.

Bunun üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Bursa, Rize, Trabzon ve Antalya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 181 fişek, silah yapımında kullanılan mengene, silah kabzaları, iğne ve pim tertibatları, icra yayları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerden 15'i emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö, I.Y, M.A. ve M.Ö nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ve E.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Engin Yıldırım Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Derviş Zaim Hakan Taşıyan Oktay Kaynarca
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Garry Rodrigues
Daha Fazla Bursa Avrupa Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bursa merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 17:05:09. #1.14#
title