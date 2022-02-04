Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar vefat etti - Haberler
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Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar vefat etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar vefat etti

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar (49), hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar (49), hayatını kaybetti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu olan 2. sınıf emniyet müdürü Akpınar, 23 Ocak'ta fenalaşarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akpınar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - BURSA

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar vefat etti

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar vefat etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Beyin kanaması, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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