Son dakika! BURSA Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı Bir son dakika haberine göre Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (3)DEFİNECİLER HASTANEYE KALDIRILDIBursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan defineciler Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49), arama-kurtarma ekiplerinin 1 saat süren çabasıyla ambulanslara ulaştırıldı.

Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (3) DEFİNECİLER HASTANEYE KALDIRILDI Bursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan defineciler Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49), arama-kurtarma ekiplerinin 1 saat süren çabasıyla ambulanslara ulaştırıldı. Yaralı 2 kişi, İznik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA