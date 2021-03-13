Zincirleme trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü adliyeye sevk edildi
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Zincirleme trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü adliyeye sevk edildi

13.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:09

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan tırın sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan tırın sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan sürücü F.E'nin Kestel Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

F.E. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Barakfakih mevkisinde dün freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı tır, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Zincirleme trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü adliyeye sevk edildi
Zincirleme trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü adliyeye sevk edildi
Zincirleme trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü adliyeye sevk edildi
Zincirleme trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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