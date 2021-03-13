Zincirleme trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü adliyeye sevk edildi

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan tırın sürücüsü adliyeye sevk edildi.