Son Dakika | Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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Son Dakika | Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Son Dakika | Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde, Uğur K. ile Seçkin Ç. (37) ve arkadaşı Şaban Ö. (37) arasında iddiaya göre kuş alışverişi sırasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Seçkin Ç. yanındaki silahla önce havaya ardından Uğur K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur K, durumunun ağırlaşması üzerine Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olay yerinden kaçan ve farklı noktalarda saklanan Seçkin Ç. ile Şaban Ö'yü 3 saatte yakaladı.

Son Dakika | Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika | Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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