Son dakika... Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Haberler
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Son dakika... Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika... Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika yerel haberine göre Bursa'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü 4 kişi için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Bursa'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden İhh İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü 4 kişi için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında 27 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında İHH İnsani Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya (21) ile yanında bulunan 3 gönüllü yaşamını yitirdi. Kaza ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, Eskişehir'de hayatını kaybeden insani yardım gönüllüleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Reşadiye Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan gıyabi cenaze namazına vakıf gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Cami avlusunda saf tutan cemaat, namazın ardından kazada hayatını kaybeden 4 kişi için dua etti. - ESKİŞEHİR

Son dakika... Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika... Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika... Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika... Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

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