Son dakika! Bursa'daki kavgada bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis ile 2 arkadaşı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru ile 2 arkadaşı tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru ile 2 arkadaşı tutuklandı.

İddiaya göre, S.T. ve T.A, Millet Mahallesi'nde trafik kazası nedeniyle tartıştıkları İ.C.A'yı (24), yanlarına başka bir kentte görevle polis memuru O.D'yi de alarak aramaya başladı.

Bir süre sonra karşılaşan iki taraf arasında çıkan kavgada O.D, kendisine silah çektiği ileri sürülen İ.C.A'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.

Yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu