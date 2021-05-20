Son dakika... Bursa'da yürüyüşe çıktıkları kanyonda kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu
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Son dakika... Bursa'da yürüyüşe çıktıkları kanyonda kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu

Son dakika... Bursa'da yürüyüşe çıktıkları kanyonda kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İznik ilçesinde, doğa yürüyüşü için gittikleri kanyonda kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde, doğa yürüyüşü için gittikleri kanyonda kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bekir C. (46), oğlu A.Y.C. (16) ve akrabaları M.S.Y. (12), dün öğleden sonra yürüyüş için Tacir Mahallesi'nde bulunan Tacir Kanyonu'na gitti.

Bu kişilerden uzun süre haber alamayan yakınları, gece saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, kaybolan 3 kişiyi yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından kanyonda beklerken buldu.

Bekir C, AY.C. ve M.S.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika... Bursa'da yürüyüşe çıktıkları kanyonda kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu
Son dakika... Bursa'da yürüyüşe çıktıkları kanyonda kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu
Son dakika... Bursa'da yürüyüşe çıktıkları kanyonda kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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