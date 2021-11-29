Son dakika... Bursa'da yürek yakan kaza: Kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da yürek yakan kaza: Kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonun ezdiği bisikletli Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 16.15 sıralarında İznik yolu girişinde meydana geldi. Zeki K. idaresindeki 69 AD 543 plakalı kamyon, İznik yolundan aralığa dönmek için manevra yaptı. Bu esnada iddiaya göre kaldırımdan yola bisikleti ile inmek isteyen Suriye uyruklu olduğu belirlenen Ahmet Mehmet isimli çocuk kamyonun arka lastiği altında kaldı. Feci şekilde yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi çevreden yetişen vatandaşlar yaptı. Kaza mahalline ambulans sevk edildi. Ambulansa alınan Ahmet Mehmet, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan minik Ahmet Mehmet'in annesi Fatma ile babası Kasım Mehmet, kaza yerine koştu. Oğullarının ölüm haberini hastanede alan anne baba gözyaşlarına boğuldu. Polis kamyon şoförü Zeki K.'yi gözaltına alırken, ölen çocuğun cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.