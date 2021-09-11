Son dakika! Bursa'da yunus balığı boynundan silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler
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Son dakika! Bursa'da yunus balığı boynundan silahla vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bursa'da yunus balığı boynundan silahla vurulmuş halde bulundu Bursa'da kimliği belirsiz caniler Yunus balığına tabanca ile ateş edip öldürdü.

Bursa'da yunus balığı boynundan silahla vurulmuş halde bulundu

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz caniler Yunus balığına tabanca ile ateş edip öldürdü. Boyun kısmında açılan kurşun deliği ile karaya vuran Yunus balığını o halde bulan vatandaşlar gözlerine inanamayıp tepki gösterdiler.

Olay Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde bulunan sahilde meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda karaya vurmuş bir yunus balığı olduğunu farketti. Balığın yanına gittiklerinde ise hayvanın boynunda kurşun deliği olduğunu tabanca ile öldürüldüğünü görünce şaşkına döndüler. Polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Ölü yunus balığı belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.

Son dakika! Bursa'da yunus balığı boynundan silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika! Bursa'da yunus balığı boynundan silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika! Bursa'da yunus balığı boynundan silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika! Bursa'da yunus balığı boynundan silahla vurulmuş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü - Son Dakika Haberleri
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