Son dakika... Bursa'da yoğun yağışın ardından tarihi Kapalıçarşı'ya Büyükşehir müdahalesi
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Son dakika... Bursa'da yoğun yağışın ardından tarihi Kapalıçarşı'ya Büyükşehir müdahalesi

Son dakika haberleri... Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Kapalıçarşı'da yaşanan taşkınlar, Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi.

Son dakika... Bursa'da yoğun yağışın ardından tarihi Kapalıçarşı'ya Büyükşehir müdahalesi
20.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:37

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Kapalıçarşı'da yaşanan taşkınlar, Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın dün Kapalıçarşı'da tespitlerde bulunmasının ardından harekete geçen BUSKİ ekipleri, bölgede yer alan yağmur suyu ve kanalizasyon ızgaralarında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yer alan Uzun Çarşı, Orhan Camii çevresi ve parkı, tarihi belediye binasının çevresi ve Cumhuriyet Caddesi, sel baskınlarına karşı daha güvenli hale getirildi. Bursa'da önceki gün yaşanan ve onlarca esnafı maddi zarara uğratan sağanak yağış sonrası, bu bölgelerde bulunan yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon bacaları 'BUSKİ ekipleri tarafından' tamamen temizlendi. Çalışma kapsamında ayrıca, kot farkı olan yağmur suyu ızgaralarına da müdahalede edildi. Kot farkı bulunan yağmur suyu ızgaraları, yol seviyesiyle eşit hale getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, ani yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınların çarşı esnafını mağdur ettiğini söyledi. Baskınların ardından Kapalıçarşı'ya ziyarette bulunduğunu ve eksiklikleri yerinde tespit ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa, mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı ve bunun sonucunda da başta Kapalıçarşı olmak üzere farklı bölgelerimizde taşkınlar yaşandı. Maddi zararlar ortaya çıktı. Büyükşehir ve BUSKİ'ye bağlı ekiplerimiz harekete geçerek, esnafımızın yaşadığı mağduriyeti giderdi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki açık alanlarının büyük kısmı, tamamen elden geçirilerek muhtemel taşkınlara hazır hale getirildi" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon bacalarında BUSKİ kanalıyla gerçekleştirdiği çalışmalar, bugün saat 15.00 sıralarında son erecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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